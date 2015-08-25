Сыпучие стройматериалы с доставкой по Москве и области
Наша специализация — оптовая и розничная продажа стройматериалов: песка, щебня, грунта, керамзита и многое другое. Больше восьми лет мы работаем на российском рынке стройматериалов и пользуемся репутацией надёжного и профессиональног
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У нас всегда в наличии: рядовой и облицовочный кирпич; песок оптом; известняковый и гранитный щебень; цемент и бетон различных марок; газосиликатные, газобетонные, керамзитобетонны
Мы стремимся добиться максимального удобства для своих клиентов: своевременно обновляем информацию на сайте, делаем скидки постоянным покупателям, проводим акции.
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Мы продаем по низким ценам такие стройматериалы как – Песок, противогололедные материалы, щебень, керамзит, грунты и многое другое.