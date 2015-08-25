Сыпучие стройматериалы с доставкой по Москве и области

Наша специализация — оптовая и розничная продажа стройматериалов: песка, щебня, грунта, керамзита и многое другое. Больше восьми лет мы работаем на российском рынке стройматериалов и пользуемся репутацией надёжного и профессиональног о поставщика.

Компания «МСК Регион» предлагает купить сыпучие стройматериалы оптом с доставкой по Москве и области по демократичным ценам.



Мы напрямую сотрудничаем с проверенными временем заводами-изготов ителями и тщательно контролируем все этапы заказа и доставки товаров. Отсутствие посредников — главная причина, по которой наша цена на песок ниже среднерыночной.

Решение купить песок и другие сыпучие материалы в нашей компании, позволит вам сэкономить на доставке, ведь мы используем для этого собственный автотранспорт. Отгрузка продукции производится круглосуточно и без выходных. Доставка осуществляется по Москве и области.

Широкий ассортимент и низкие цены на стройматериалы



Мы предлагаем большой выбор высококачественн ых стройматериалов как оптом так и в розницу по доступным ценам. В нашей компании представлена только сертифицированна я продукция с гарантией от производителя. Удобный поиск позволит вам найти и заказать нужные товары за считанные минуты.

У нас всегда в наличии: рядовой и облицовочный кирпич; песок оптом; известняковый и гранитный щебень; цемент и бетон различных марок; газосиликатные, газобетонные, керамзитобетонны е и пенобетонные строительные блоки и многое другое.

Мы стремимся добиться максимального удобства для своих клиентов: своевременно обновляем информацию на сайте, делаем скидки постоянным покупателям, проводим акции.

Качество, которому доверяют

В состав «МСК Регион» входят производственно- торговые предприятия: заводы, комбинаты, перевалки, обладающие собственными мощностями, спецтехникой, а кроме того — опытным и квалифицированны м персоналом.

Мы всегда открыты для общения с клиентами. Наши менеджеры проконсультируют вас, помогут подобрать лучший вариант, сделают расчёт и оформят заказ.

В условиях современного рынка умение продавать товар не менее важно, чем умение его создавать, и нам есть чем гордиться — ведь мы знаем в этом толк. Не тратьте время напрасно и не переплачивайте. Убедитесь сами, что покупать стройматериалы у нас — одно удовольствие!

Мы продаем по низким ценам такие стройматериалы как – Песок, противогололедные материалы, щебень, керамзит, грунты и многое другое.